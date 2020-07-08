五色鳥親鳥忙進忙出哺育幼鳥。（莊哲權攝）

即將離巢的五色鳥寶寶，從洞口探頭好奇地看著外面的世界。（莊哲權攝）

1群爺奶級鳥友瘋拍五色鳥，享受快樂鳥日子。 （莊哲權攝）

五色鳥寶寶(莊哲權攝)

台東卑南遺址公園1對五色鳥在枯木鑿洞繁殖下一代，吸引多位台東退休界鳥友清晨卡位，記錄親鳥不畏日晒雨淋，辛苦育雛的畫面，最近鳥寶寶羽翼漸豐，從洞口探頭好奇地看著外面的世界，守候多時的爺、奶鳥友們直說：好萌、好可愛。

「鳥來了」，清晨6點不到，卑南遺址公園的大草原上，已經有10幾位鳥友現場卡位，架起望遠鏡頭，大家「砲口一致」，對準枯木上的小洞，眼尖的鳥友通風報信，大家就戰鬥位置，一有風吹草動，宛如機關槍掃射般，以高速快門凍結飛羽的瞬間美姿。

鳥友說，這對五色鳥在公園育雛，從鑿洞、孵蛋到育雛，已經有1個多月時間，公、母鳥輪流孵蛋約2周後，鳥寶寶順利孵化，親鳥不論下雨天或艷陽天，忙進忙出帶回食物，及清理寶寶的排泄物，非常辛苦。

辛苦育雛約3周後，巢洞內的五色鳥寶寶逐漸長大，這兩天偶爾會探出頭好奇地看著外面的世界，可愛的模樣萌翻在場鳥友，有經驗的鳥友判斷，幼鳥可能這幾天就會離巢。

這幾天到公園拍攝五色鳥的鳥友大多是各行各業的退休人員，賴姓鳥友表示，公園內環境優美，阿公、阿嬤們聚在一起拍鳥、喝咖啡、聊是非，可以消磨時光，還可以切磋攝影技術，可說是老人家的「快樂鳥日子」。

(中時 )