3房太太心型花圈放置靈堂中央，上頭各自寫下對丈夫難捨之情。(取自東網)

澳門賭王何鴻燊今年5月香港養和醫院病逝，享耆壽98歲，四房家人自今(8號)開始，一連3天在香港殯儀館舉行喪禮。何鴻燊一生傳奇，坐擁高達2兆台幣身家，家人更不惜耗費千金打造華麗靈堂，以配合他生前要求完美的性格，光棺木就高達800萬港幣(約3000萬台幣)，價格驚人。

何鴻燊靈堂以紅、白玫瑰花海打造而成，既典雅又不失華麗，除了已故元配外，其他3房太太的心型花圈亦放在靈堂中央，白紙條上的文「痛斷琴弦」字也表達了她們對丈夫不捨之情，二太藍瓊纓寫下「白頭永訣」、三太陳婉珍，四太梁安琪則是選擇了這4字「情意難忘」。

另外賭王遺體也確定不會在今年下葬，據港媒披露原因，原來是何家御用風水師蔡伯勵後人推算今年沒有適合下葬的日子，故儀式後賭王遺體將會暫放於殯儀館中，再擇日移至東華義莊，待明年擇吉日下葬何家家族墓園摩星嶺的昭遠墳場。

而賭王葬禮細節更是講究，光棺木就高達800萬港幣天價，為楠木打造的中式棺木，吸引網友熱議「貧窮限制了我的想像」、「天哪，下葬的日子都是以年來挑的，好厲害，這一下葬下去，後代又要昌盛很久」。

(中時電子報)