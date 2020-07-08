台中市大里東榮停車場，將闢建為地下一層、地上3層的立體停車場，8日台中市長盧秀燕（左2）台中市議會議長張清照（左1）、副議長顏莉敏（左3）等出席動土典禮。（黃國峰攝）

台中市大里東榮停車場，將闢建為地下一層、地上3層的立體停車場，8日舉行動土典禮。（黃國峰攝）

台中市大里地區，道路狹小，路邊車位少見，加上近年人口發展快速，車位更加難求，市府交通局斥資1.81億元，要將原本僅能容下100個平面汽車車位的東榮停車場，闢建為3層樓高的立體停車場，讓車位增為317席，預計明年底完工，8日舉行動工典禮，台中市長盧秀燕表示，將持續籌備預算增建4、5樓，改善地方交通機能。

台中市長盧秀燕表示，這停車場附近社區有市場、住家、商業行為非常熱絡，這麼一大片的土地，只做成平面的車位，實在浪費，不少人向她反應要立體的，因此目前已籌措了興建經費1億8千萬元，其中市府負擔1億2千萬元，也特別感謝立法委員何欣純向中央爭取了6千萬元。

盧秀燕接著說，議員及地方一直建議說要再蓋高一點，但目前經費就是這樣而已，所以這個停車場有個特點，就是它跟小朋友一樣會再長高，工程設計時就有預留再往上疊加的工法，等再籌備好下一階段的經費後，就可以再來長高。

交通局長葉昭甫表示，原先規劃以1億8,100萬元興建3層樓高的東榮立體停車場，將可提供216席汽車及101席機車，合計317席停車位，但與地方說明會後，因應地方需求，往5樓方向設計，但現階段礙於經費，先以1.8億元來發包，將持續向交通部爭取前瞻經費補助，增建至4、5樓層高，屆時總共有310席汽車停車位及101格機車停車位，不僅紓緩當地停車需求，改善周邊商圈停車問題，更充分活用土地。

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(中時 )