美國總統川普宣佈，將在明年7月6日退出世衛組織（WHO），引起各界譁然。川普的這一舉措也衝擊到一直想要加入WHO的台灣，美國退出WHO之後，台灣的下一步，陷入進退兩難的情況。

《多維新聞》報導，新冠肺炎疫情爆發以來，美國政治人物上至總統川普，下至國會議員，無不致力於批評WHO和中國大陸。5月，川普甚至在推特上發文警告WHO，若未做出實質改革，美國將永久凍結金援WHO。之後，川普又指控大陸隱匿疫情，並在5月底宣佈美國將「終止」（terminating）與WHO的關係、並且將原先預定提供給WHO的資金轉而投入其他項目。

對此，本想借此次在疫情中的良好表現、以及捐贈防疫物資協助抗疫等行動，重新敲開世界衛生大會（WHA）大門的臺灣顯得手足無措。而當時外交部表示，此事事關重大，外交部已再度透過不同管道，瞭解此行動的後續影響，及其他國際友人的回應。

美國提出退出WHO的確切時間表後，台灣未來應何去何從，仍是個無解的難題，且實際上美國除了喊話和影響一些國家支持台灣加入國際組織，並未給予太多實際的支援，如今川普開口喊退，那臺灣先前的努力是否就前功盡棄了？

不過，就在川普拋出美國退出WHO的消息後不久，民主黨候選人拜登表示，若他當選總統，就會在上任的第一天重新加入WHO，且還要恢復美國在世界舞臺上的領導地位。假如拜登贏得選舉，帶領美國重回WHO，甚至改善與中國大陸的關係，那台灣先前靠攏川普的策略就可能帶來更多風險。

面對美國與WHO分手，1971年退出聯合國後一只想重回這些國際組織的台灣應該怎麼辦？是繼續壓寶川普，和川普繼續聲討WHO和中國大陸？還是藉此機會調整外交戰略，這些都是民進黨政府應仔細思量的課題。

(中時電子報)