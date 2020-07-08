范志明創作展在台東生活美學館登場。（莊哲權攝）

范志明創作展在台東生活美學館登場。（莊哲權攝）

范志明創作展在台東生活美學館登場。（莊哲權攝）

范志明創作展開幕(莊哲權攝)

阿美族藝術工作者范志明，做過許多工作，大半輩子如漂流木般四處漂流，停止擺盪的生活後，定居台東縣東河鄉都蘭村，利用漂流木打造寶抱鼓、手工吉他等系列作品，8日起以「停流」為題，在台東生活美學館展出。

范志明20餘年來投注在大型公共藝術創作，並利用原鄉最熟悉的漂流木打造手工吉他，每把造型不同的吉他兼具木吉他質感的音色，及電吉他明快、緊實的延音。他也在2008年利用海漂廢浮球，創造出東海岸特有的「寶抱鼓」，現已成為阿美族比西里岸部落文創產業的聚焦點。

來自花蓮的范志明說，出社會以來就不停換工作，始終無法將自己流浪的心網住，直到接觸公共藝術後，也許是磁場因素，讓他在台東停留下來，不再流浪，這次的展出都是他過去的生活經驗及技術累積。

范志明說，漂流木從山上到海邊，提供許多孕育大海生命的養分；漂流木也是文創產業的一環，是藝術工作者創作的重要素材；漂流木與原鄉生活息息相關，也是文化的延續。漂流木可說是東海岸生態、景觀、文化的重要資源。

賦予漂流木新生命，也讓漂流木「停流」，范志明漂流木生活創作展，即日起在台東生活美學館生活工坊展出，內容有飛羽、手工琴、寶抱鼓等，展期到10月4日止。

(中時 )