今年全球最火熱歐美影集《正常人》（Normal People）已於7月3日在CATCHPLAY＋影音平台獨家正版上架，並將於7月11日全劇12集完整上架。在新生代作家莎莉魯尼Sally Rooney的暢銷同名小說聲勢助長下，《正常人》影集不只在英國BBC iPlayer播出，便以1,620萬的點閱率刷新首週點閱紀錄，上週五於CATCHPLAY＋影音平台上架後，亦締造平台會員人數成長40％佳績。

以細膩且寫實的手法描述青春男女感情的影集《正常人》不只劇風靡全球，更讓首挑大樑演出的男女主角保羅梅茲卡爾（Paul Mescal）與黛西艾德格瓊絲（Daisy Edgar-Jones）初嚐爆紅的滋味，除了觀眾為之瘋狂，許多名人更紛紛表態對男主角保羅梅茲卡爾的讚賞，包括《追殺夏娃》（Killing Eve）的女主角茱蒂康默（Jodie Comer）、性感名模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski），及流行創作天后希雅（Sia）等人都對保羅梅茲卡爾的演出表示高度讚賞，而英國名主持人詹姆斯柯登（James Corden）更不吝嗇地說：「《正常人》真的改變了我的生命。很久沒有看到這麼棒的影集了！黛西與保羅都十足讓人驚艷！」而面對大家的讚賞，保羅梅茲卡爾則謙虛表示：「我真的受寵若驚！」

被英國媒體封為「繼柯林佛斯的達西先生後最貼近書本原著」的完美角色詮釋，保羅梅茲卡爾不只被GQ等時尚權威媒體譽為新一代流行指標，在影集《正常人》中的貼身銀鍊意外地全球爆紅，而招牌極短運動褲更成了英國街頭最流行的「必備配件」，就連國際時尚品牌Gucci都推出了一款與劇中角色康諾所穿短褲極為相似的產品，火紅程度可見一斑。

一夕爆紅，保羅梅茲卡爾固然開心，但也期許自己能利用一點影響力，為弱勢團體盡心力，日前他義賣自己私有的貼身銀鍊，用以支持心理輔導慈善機構，短短時間內就成功累積超過台幣234萬的募款。

影集《正常人》改編自時報出版暢銷同名小說，出版社鎖定千禧世代族群，即20到40歲的人，將作者捕捉到自身世代，為著「看起來正常」而一再失去自我，那種迷惘、挫敗的心情，召喚讀者共鳴，打造新世代經典。梅黎安和康諾能彼此坦白說出真心話，卻一直不能愛得公然坦蕩，於是我們不是看著他們如何天長地久，而是看著他們一再挫敗卻始終離不開對方，一再確認也一再成長，見證新世代愛的故事的典範移轉，「正常人」更被譽為是千禧世代最好的愛情故事，終於等到千禧世代出身的作家寫出來了。

《正常人》故事描寫同樣出身愛爾蘭小鎮的梅黎安和康諾，一個是個性古怪遭眾人排擠的富家女，一個是家境貧困卻文武雙全的風雲人物。儘管階級與人際相差懸殊，兩人卻碰撞出曖昧情愫，在人生不同階段裡分分合合，成了彼此心中最放不下的那個人…影集《正常人》將在7月11日於CATCHPLAY＋影音平台12集完整上架，並推出首集免費看活動。

(中時 )