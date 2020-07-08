美國食品暨藥物管理局（FDA）昨（7）日認定IQOS加熱式菸草產品為「風險改良菸草產品」。

美國FDA昨日公告，認可IQOS加熱式菸草產品為「風險改良菸草產品」（Modified Risk Tobacco Products，MRTP），該批准令讓IQOS加熱式菸草產品能以「特定物質含量降低」、「接觸量降低」，甚至是「不包含特定物質」等標語進行販售。

FDA去年4月批准IQOS加熱式菸草產品在美上市，但當時並未給予IQOS用「改良風險」等資訊對外販售的權利。而昨日新的批准令，是在證明IQOS的有害化學物質比傳統燃燒式紙菸少的前提下頒布。FDA菸草產品中心主任澤勒（Mitch Zeller）昨日表示，該公司繳交的數據，讓主管機關能夠批准，讓IQOS產品以上述的標語資訊進行宣傳、販售，如此能讓成年癮君子擺脫吸食傳統燃燒式紙菸，同時減少他們暴露在有害化學物質之中，不過前提是，這些癮君子要能夠完全轉換成使用加熱菸。

FDA指出，FDA認定該公司所呈現的，IQOS加熱式菸草產品並未燃燒菸草，只是加熱菸草，和傳統香菸相比，大幅度降低了有害物質產生。同時，研究也顯示，從傳統紙菸完全轉換成使用加熱菸，能夠降低人體接觸15種有害化學物質；另外，和傳統紙菸相比，加熱菸所產生的氣霧中，會傷害呼吸道、生殖系統的致癌物質含量也較低。FDA因而認可製造商能以上述這些資訊對外行銷、販售。

不過FDA也強調，加熱菸並非絕對安全的產品，因此建議沒有使用菸草產品的民眾，特別是年輕人，最好不要吸食加熱菸或其他相關菸草產品。

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(中時電子報)