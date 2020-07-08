林姓運將不滿被按喇叭撞傷騎士。（陳鴻偉翻攝）

39歲陳姓男子日前騎機車行經北市廣州街時，62歲林姓運將駕駛的計程車突然竄出，被嚇到的陳不滿連按數聲喇叭，引發林男不爽，尾隨陳的機車約50公尺後，從後方將對方撞倒，下車時還怒嗆：「沒把你撞怎樣就已經很不錯了！」林後遭趕來的警方當場逮捕。

警方指出，林姓運將的計程車在廣州街、西昌街突然竄出，並且停在路中間，騎機車的陳姓保全為此不滿，向對方連按數聲喇叭，林當時慢慢開走，但卻沿路尾隨陳男，最後伺機從後方猛撞，陳男因而倒地、手腳擦挫傷。

林男逞凶後直接下車，怒斥倒地的陳「叭三x！」、「沒把你撞怎樣就已經很不錯了！」附近民眾發現後暗中報警，在附近巡邏的萬華警方隨即趕到，當場將他逮捕。

林男警訊時，辯稱陳有意要撞他，他因害怕才會反擊撞對方，指稱是陳先有攻擊行為，但陳男驗傷後堅持提告，全案依傷害、毀損及恐嚇等罪，將林姓運將移送法辦。

(中時 )