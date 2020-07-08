台北市長柯文哲2018年參選北市長期間，不滿《屠殺》作者葛特曼來台在記者會上稱他為「Liar（騙子）」，向台北地檢署控告葛特曼妨害名譽及違反選罷法。據了解，檢方經1年多的調閱資料後，預定明(9)日上午傳喚告訴人柯文哲說明。

據了解，柯文哲將在庭訊後，將發表聲明，但不接受訪問。

《屠殺》（The Slaughter）一書作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）於2018年台北市長選舉期間，來台指控台北市長柯文哲是「騙子（liar）」，讓柯文哲再度身陷大陸「活摘器官」風暴。

柯文哲要求葛特曼限期道歉未果，委由律師與競選辦公室團隊，於2018年10月赴台北地檢署按鈴控告葛特曼涉誹謗及違反選罷法。律師強調，對於政治工作者來說，名譽與誠信是底線，不容退讓。

但隔天下午2時，葛特曼主動到北檢接受偵訊，由主任檢察官張書華親自訊問，庭訊歷時8小時，至深夜10時許結束，葛特曼訊後獲請回，並已出境。

北檢決定在明天早上，傳喚告訴人柯文哲到北檢第五辦公室(前最高檢察署特偵組辦公室)訊問，預計全案可能近日即將偵結。

(中時 )