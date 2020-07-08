花蓮高中職免試入學，今上午11時放榜，今年報名人數2002人，分發結果共錄取2000人，錄取率高達99.9％，以第一志願錄取的比率高達86.6％。另外未錄取者的2人，則是因選填志願數太少，未能順利分發錄取。

教育處代理處長饒忠指出，免試入學分發結果如此順利的原因在於，國中階段各校適時輔導學生性向與能力，學生較能照興趣選填，加上各高中職各有特色，招生上較不衝突。

免試入學委員會主委黃鴻穎表示，國中在十二年國教適性入學與適性輔導方面十分落實；而未錄取的2人皆為非應屆畢業的個報學生，落榜主要原因為選填志願數過少，因而未能順利分發錄取。

花蓮區今年實際招生3287人，外加原住民名額106人、身心障礙78人，超過實際報名人數；花蓮總報名2002人，共選填2萬1323個志願，平均每人選填10.65個志願數。分發結果共錄取2000人，其中以第一志願錄取比率高達86.6％，前3志願錄取比率98.4％、前5志願錄取比率99.7％。

教育處代理處長饒忠表示，這五年免試入學招生人數均高於應屆畢業生人數，各高中職皆有特色，免試入學方案規劃得宜，加上在國中階段都有適時輔導學生，紮深適性入學，所以才會有這麼高的錄取率。

今年分發額滿的學校分別為花蓮女中、花蓮高中普通科，花農園藝科、食品加工科、畜產保健科、餐飲管理科；花工汽車科、電子科、電機科、化工科、製圖科；花商商業經營科、會計事務科、資料處理科和應用英語科。

此外，這次也出現經超額比序後同分，採增額方式錄取，花蓮女中普通科8人、花蓮高商資料處理科8人、花蓮高工汽車科1人、花蓮高農餐飲管理科1人及食品加工科1人。

花蓮區免試入學委員會總幹事汪冠宏表示，分發結果已透過簡試傳到考生手機，或登入網站查詢分發結果。並提醒已錄取的考生，10日上午9時至11時要到錄取學校報到。

(中時 )