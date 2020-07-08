永豐金控8日公告2020年6月自結稅後盈餘11.51億元、前6月稅後盈餘56.66億元，EPS為0.5元，受到疫情影響，前6月獲利較去年同期衰退約14％，但若就單月來看，6月獲利已較5月明顯回溫。

永豐金控旗下主要子公司永豐銀行6月稅後盈餘5.83億元，前6月稅後盈餘48.12億元；永豐金證券6月稅後盈餘3.76億元，前6月稅後盈餘9.42億元。

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