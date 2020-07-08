麗豐-KY（4137）隨著主營通路「克麗緹娜」已有7成以上的加盟店恢復下單力道，加上「新美力」電商平台成長助攻，第二季營收9.17億元，季增40％。為奠定成長動能，麗豐表示，將恢復舉行招商大會，力拼拚擴大營運底盤。

第二季營收相較去年同期已恢復接近八成水準的麗豐，目前「克麗緹娜」總加盟店數已達4,840家規模，該公司除了在主營地區中國大陸持續開發空白市場、提升市占率之外，也在台灣、越南採因地適宜的策略，預計下半年將分別在新北市永和區及胡志明市開出直營店，以強化品牌形象。

另外，為配合7月中旬推出振興三倍券之政策，將有助於實體店面的消費回溫，在台北大直的「克麗緹娜法國花嬉美妍中心」也已推出「3,000振興變6,000」， 持振興消費即可額外獲得克麗緹娜月見草禦顏精華面膜一盒及淨鑽光透白安瓶面膜（5片入）兩盒之活動，全力搶攻振興市場商機。

麗豐表示，旗下「克麗緹娜」、「雅樸麗」醫美診所、「RnD美甲美睫」三大實體通路已開始規劃下半年各項提升營運的市場活動，並運用集團的培訓中心「哲美學院」，增加開設關於加盟店破疫拓客、互聯網導客等課程，期望能確實的幫助各店家優化業務。

除此之外，「克麗緹娜」亦正規劃恢復在各省市舉辦招商大會，透過活動的舉行來凝聚店家的向心力及歸屬感，內部則強化數字化管理效率，俾以穩固主營通路「克麗緹娜」的營運底盤，為集團未來的發展奠定成長動能。

(工商 )