吳映潔（鬼鬼）去年風光加盟愛貝克思唱片，將在9月推出首張個人專輯，她特別向蔡依林的歌唱老師拜師，矯正自己過去在發音及咬字的三大「隱疾」，包括莫名的娃娃音與泰文腔、唱歌太小聲以及齜牙裂嘴唱歌，她上完課後感覺像是做完「健康檢查」，她說：「老師好像醫生一樣在看診，因為這些問題是我從來沒發現過的，讓我一度覺得我得了唱歌癌！」

鬼鬼舉例，像是這次專輯中的歌恰巧有很多「ㄢ」字韻底的發音，她練唱時不自覺出現泰文腔跟娃娃音，老師配合她古靈精怪的個性，開了一些奇招秘方給她，比如說要她捏鼻子唱歌改善娃娃音，或是要求她唱歌時嘴型不能往橫的走只能往下走，最讓她印象深刻的就是要她學花木蘭騎馬奔出征的樣子去練唱，鬼鬼表示：「老師覺得我肢體表達這塊比聲音表達比較強很多，要我善用身體構造及表演天分去輔助發音，並且要我全身放鬆去唱，自然就能飆出高音、唱歌有力！」

鬼鬼將所學應用在新歌〈GO〉上面，「光是GO這個字足足讓我唱了兩天！乍看簡單反而最需要琢磨，因為被要求GO要唱的有活力、有律動感，老師希望我聲音要有表情，所以要我像是騎著馬、奔馳在草原上，身體與聲音表情一致，於是我就變成花木蘭了！」她也期待新專輯能讓歌迷聽到2.0進化版的歌唱作品，她表示：「以前挫折總覺得自己唱不好，但經過這半年，我發現我好像是可以唱而且是愛唱歌的！」

適逢鬼鬼錄音剛殺青，唱片公司特別把這半年多來鬼鬼為了歌唱努力以及練唱花絮，透過VLOG影像紀錄的方式放在官方社群網站與歌迷分享，還特別以鬼鬼英文名字GEmma的G字母開頭取名為『Glog』，從七月份開始不定期更新影片。(Glog將從7/8 20:00開始陸續上架，行事曆訂閱連結：https://reurl.cc/20RZWm）

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