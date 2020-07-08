彰化縣二林鎮一名江姓農婦，在自家果園栽種各式蔬果，而農場內的火龍果近日結果，其中有一顆火龍果外型奇特，江女把照片拍下貼在臉書，引發網友熱議，有網友留言長得像「尖叫雞」，也有民眾留言表示，是因為分化不完全所致。
江婦表示，上週在整理果園時，發現其中一枝芽尾端隆起，像是包覆一顆火龍果，觀察幾天後竟然順利產果，只是外型奇特，表面光滑，沒有原本有的鱗片，但她還是將她吃掉，表示吃起來跟一般火龍果沒有不同，
江婦將火龍果照片，貼在臉書「二林人的大小事」，網友紛紛留言，表示「很像這隻雞」還附圖、「肯定被尖叫雞嚇到了」、「長得像尖叫雞」等相當逗趣，但也有民眾提出專業見解，表示應該是分化不完全。
彰化火龍果達人農民陳勝得表示，應該是嫩支條的花芽細胞分化不完全，財長在枝條上面，一般來說容易發生在首批的花苞上，通常會打掉，但這顆剛好長在枝條尾部，讓結果時與枝條連成一線，他也是首次見到，相當特別。
(中時 )
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