七月份，台股的行情跟外面天氣一樣火熱，不僅攻上萬二，回補新冠缺口，甚至在7/7創下30年來的新高，然而在上市櫃同步創高後，卻是爆量下跌，上市櫃的合併成交量高達3853億元，是史上第二大，於是很多人就開始擔心，哇！高檔爆量黑Ｋ，好恐怖！股市要轉彎了！結果今天台股續強，上櫃指數甚至繼續創高，為什麼呢？

首先，我們要探討的是，這樣真的算爆大量嗎？

大家都知道這一波行情，無限QE注入了非常多資金，不過有趣的是，還有一個族群，也不斷的注入資金到股市喔！那就是原本的「賭徒」們！

因為疫情關係，全球的運動賽事，幾乎都停賽，那大家知道現在運動博弈的市場有多大嗎？大約是21兆台幣，而既然停賽，當然沒辦法博弈啊！同樣的，像澳門、拉斯維加斯等賭場業的市場大約是15兆台幣，然而現在很多賭場都還沒有開放，龐大的資金無處可去，但很多人是賭性堅強，不賭不快的，這時很多資金就選擇來玩股票，這也是為什麼，全球股市這一波很多投機股都是暴漲，像是美國破產邊緣的公司，股價還可以翻倍，就是因為股票的漲跌，跟賭場一翻兩瞪眼、非黑即白比起來，簡直是超低風險！這些原本的「賭徒」當然敢各種重押囉！原本不能參與賭博的那些資金，就會「報復性賭博」！

前天外資大買201億，帶動台股上漲207點，這樣估算的話，今年以來外資仍然賣超5400億，要是加上博弈的資金，有一兆元來買台股好了，那台股豈不是要漲一萬點了？當然這樣講只是粗略估計，但我要強調的就是，資金行情力量遠比你想像的還大！

那麼除了無限QE，還有數十兆的博弈資金，這麼多錢流入股市，相較之下台股的爆大量，當然也不能用以前的標準來看了！而這些獨家觀點，市場還沒有什麼人在分析這部分，今天我們領先市場，特地在此專欄，獨家解析！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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(中時電子報)