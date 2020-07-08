前總統馬英九因為國安五法等議題火力全開槓上蔡政府；民進黨發言人顏若芳今諷刺，「八年執政表現，國際媒體認證。」

顏若芳細數馬英九，「史上唯一總統介入司法案件」；就拿總統的憲政份際來說，當總統可以關心司法政策，但不能介入司法個案！這簡單的憲政常識，一般人都懂，不必讀法律系。

她說，所以，「當你在評論大法官可不可以參與和民間司改團體的政策溝通時，不要忘了中華民國打從民選總統以來，唯一一件，也是最嚴重的總統介入司法案件，就是你當年把檢察總長叫到總統官邸報告司法個案，並藉此發動黨內政爭，打擊政敵」。

她說，直到今天，馬還沒有因為這件事向國人道歉。找別的議題模糊焦點，「並無法抹去你就是那個歷史上唯一」。

她指出，「八年執政表現，國際媒體認證」；至於馬英九的八年執政如何，國際媒體已經有清楚的定論就不多討論，「而港版國安法能不能等同民主國家的國安立法，你的老師會告訴你」。

她說，「同場加映」，繼國民黨向民進黨詢問是否要配合「港版國安法」後，江啟臣主席今天針對美國退出WHO，也要問民進黨的態度，民進黨就再說一次。

她表示，基於「健康無國界」，並且台灣人有權參與國際社會，有權和國際上所有人共同為人類的健康福祉共同努力，政府與台灣人民將持續推動包括世衛在內各項國際組織的參與。是人都知道，台灣之所以被國際組織排除在外，是因為中國的打壓，作為一個國際政治學者的江啟臣不會不知道，怎麼當了國民黨主席後，就和馬前總統一樣，選擇性地忘了？

(中時 )