保護元件產業由聚鼎（6224）發動第一樁收購行動，其餘廠商也不遑多讓，PPTC廠富致（6642）長期耕耘過電流保護元件，該公司今年三月入股過電壓保護元件廠，取得7％股權，未來將爭取進入董事會，被動元件產業不只MLCC廠大肆併購，保護元件廠的合縱連橫也風起雲湧。

富致為全球第四大PPTC廠，營收比重99％重壓在過電流保護元件，為了耕耘電路保護模組，將過電壓、過電流保護元件整合出貨，進攻能源、智能電表、公共用LED路燈市場，今年三月富致入股未掛牌過電壓保護元件廠，預計斥資1,000萬元取得7％股權，另一大股東為知名鋁質電容器廠，未來富致不排除爭取進入董事會。

面對下半年景氣，富致董事長陳繼聖表示，目前能見度約一個月，雖然變數仍多，但是上半年防疫產品佔了營收比重5％，雖然毛利相對較低，然而急單數量不少，預期下半年防疫產品仍有續航力，陳繼聖估計，富致下半年營運有機會持平上半年。

除防疫產品之外，富致車用比重從20％降至15％，主要因車市疲弱，惟富致打入特斯拉供應鏈，供應電動座椅、LED車燈用PPTC，撐住車用營收比重。

以富致第二季營收狀況推估，法人預期富致單季EPS可望達0.49元，累計上半年拚賺1元，全年EPS在疫情之下，估可守住2元。

(工商 )