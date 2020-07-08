佳世達公告公開收購明泰普通股股份，公開收購條件於7月8日均已成就，且截至7月8日止，累計應賣股數達111,261,997股，已超過本次預定收購最高數量103,071,668股。

公平會8日委員會決議，不禁止佳世達科技與明泰科技結合。公平會表示，佳世達科技以公開收購明泰科技的方式達到持有表決權股份總數三分之一以上，符合公平法結合型態，因此依法提出結合申報。

(工商 )