多元視訊轉換解決方案晶片開發商安格科技（6684，以下簡稱安格）公告6月營收為3,550.3萬元、年增55.10％、月增27.99％。安格表示，隨著不同裝置影音轉換的需求日益增加，安格在視訊相容性解決方案上，持續有重大突破，近日推出新一代影像轉換晶片AG9321與AG6321系列，為USB Type-C轉HDMI／VGA與DisplayPort轉HDMI／VGA提供更穩定且方便的影像轉換功能。

安格總經理藍世旻表示，由於USB Type-C介面同時具備資料傳輸、影像輸出以及充電等三大功能，其傳輸穩定性與方便性可望成為未來手機、電腦的傳輸主流，所以各品牌客戶近年積極導入，預計到2024年，全球USB Type C市場年複合成長率可達30％。

而安格所推出的Type-C轉HDMI／VGA優勢在於，傳統的轉接器需要由DisplayPort影像轉換晶片、USB PD控制器以及切換器搭配組合，而AG9321可以在單顆晶片內完成所有功能，同時大幅縮小轉接器體積，攜帶方便，傳輸穩定，而且技術困難，目前市場上少有，跨入門檻高且未來發展空間相當大。

此外，近幾年推出的筆記型電腦幾乎都有USB Type-C介面但不一定會有HDMI，所以USB Type-C轉HDMI/VGA的產品目前在市場將越來越普及。然而，這一類轉換器最大的重點不是只有接得上就好，更重要的是產品相容性要好，否則很多轉換器接了但是沒有影像或是顯示不正常，也是徒勞無功。

安格亦同步推出AG6321（DisplayPort轉HDMI／VGA）晶片，可搭配獨立的USB PD控制器，用於USB Type-C介面影像轉換，不但相容性高，更重要的是在價格上也相當有競爭力，高CP值的產品一推出就受到客戶青睞。

根據統計，全球每月電腦加上手機整體市場銷售約有一億兩千萬台的規模，當中至少有十分之一，也就是約一千兩百萬組的影像轉接器出貨，且隨著影音及資料傳輸需求增加，未來這一類轉接器的市場性更是逐步攀升。

(工商 )