AI(人工智慧)是產業轉型升級的重要工具,若要能成功運用AI,需能串接國際趨勢及技術能量,且要能產業實際落地,台杉投資董事長吳榮義表示,將與美國新創公司Landing AI合作,全力協助台灣產業實現AI落地。

Landing AI創辦人兼執行長,為美國史丹福大學計算機科學系和電氣工程系客座教授吳恩達,將專業學術研究成果用於創辦公司,此次與台杉投資建立夥伴關係,除了協助台灣廠商銜接相關資源技術,也將透過吳恩達所成立deeplearning.ai社群,共同在台灣針對不同產業領域,規劃各式Pie&AI的全球性社群活動,全面性的從人才培育、專業技術推廣AI。

台杉投資今(8)日舉辦AI焦點論壇:「人工智慧應用時代 實現產業AI落地」。論壇邀請吳恩達透過線上直播,以「Navigating the Path for Sucessful AI Adoption Beyond the Technology Industry」發表專題演講,並與前科技部長陳良基、台杉投資總經理翁嘉盛進行主題對談:「展望人工智慧未來-台灣產業AI轉型的契機與挑戰」。

國發會副主委鄭貞茂也強調,美中貿易戰及疫情後的數位經濟情境,企業必須透過更精準的數據進行營運評估,正是AI落地應用的最好時機。

吳恩達曾協助創建Google Brain谷歌大腦,之後又加入百度,負責「百度大腦」計劃,並擔任百度公司首席科學家,在科技界擁有「AI大神」、「Google Brain 之父」稱號。今天演講中,他指出,AI未來最能切入的產業應用,會在零售業、旅遊、運輸物流業及自動化設備等,而企業要導入AI應用,最重要還是要有來自經營團隊的支持,從易解且小題目著手,跳脫傳統思考角度,整合來自不同部門的資源,「Dont win along, win as a ecosystem!」

(工商 )