AI（人工智慧）是產業轉型升級的重要工具，若要能成功運用AI，需能串接國際趨勢及技術能量，且要能產業實際落地，台杉投資董事長吳榮義表示，將與美國新創公司Landing AI合作，全力協助台灣產業實現AI落地。

Landing AI創辦人兼執行長，為美國史丹福大學計算機科學系和電氣工程系客座教授吳恩達，將專業學術研究成果用於創辦公司，此次與台杉投資建立夥伴關係，除了協助台灣廠商銜接相關資源技術，也將透過吳恩達所成立deeplearning.ai社群，共同在台灣針對不同產業領域，規劃各式Pie&AI的全球性社群活動，全面性的從人才培育、專業技術推廣AI。

台杉投資今（8）日舉辦AI焦點論壇：「人工智慧應用時代 實現產業AI落地」。論壇邀請吳恩達透過線上直播，以「Navigating the Path for Sucessful AI Adoption Beyond the Technology Industry」發表專題演講，並與前科技部長陳良基、台杉投資總經理翁嘉盛進行主題對談：「展望人工智慧未來－台灣產業AI轉型的契機與挑戰」。

國發會副主委鄭貞茂也強調，美中貿易戰及疫情後的數位經濟情境，企業必須透過更精準的數據進行營運評估，正是AI落地應用的最好時機。

吳恩達曾協助創建Google Brain谷歌大腦，之後又加入百度，負責「百度大腦」計劃，並擔任百度公司首席科學家，在科技界擁有「AI大神」、「Google Brain 之父」稱號。今天演講中，他指出，AI未來最能切入的產業應用，會在零售業、旅遊、運輸物流業及自動化設備等，而企業要導入AI應用，最重要還是要有來自經營團隊的支持，從易解且小題目著手，跳脫傳統思考角度，整合來自不同部門的資源，「Dont win along, win as a ecosystem!」

(工商 )