受新冠肺炎疫情衝擊，行政院主計總處公布5月失業率4.07％，較疫情爆發前的1月上升近12％，7月1日勞動部也公布實施無薪假人數已飆破3萬人，各行各業皆受影響，讓民眾手頭資金拉警報，為減輕保戶負擔並協助度過難關，元大人壽7月開始針對受影響保戶與特定對象，提供6個月期間、調降保單借款利率優惠措施，建議保戶善用保單借款以應短期資金的急需，讓手上的現金作更有效的規劃與運用。

元大人壽表示，保單借款利率調降紓困專案適用對象，包括確診的借款保戶本人／配偶／一親等血親、因檢疫需要接受隔離或自主健康管理者、受疫情影響被實施無薪假或非自願性離職的借款保戶、從事防疫相關醫療工作的借款保戶。申請期間為2020年7月1日至9月30日，調降期間自申請核可日起算6個月。適用保單類型為新台幣／外幣的利變、傳統型與投資型保單，借款利率為現行適用的保單借款利率減碼0.5個百分點，且沒有上下限利率限制，實質提供受疫情影響保戶的紓困協助。

元大人壽指出，保險是家庭與個人的防護網，只要做好妥善規劃，不但平時可受到各項保障，遇短期資金需求，也可透過保單借款應急。且保單借款具有免保證人、免手續費、手續簡便、撥款快速、隨借隨還、彈性運用等六大優勢，申貸管道多元，無論透過臨櫃、專屬壽險顧問、郵寄、傳真或線上辦理等，皆可依要保人的習慣及便利性自行選擇，審核完成後的次一個營業日，即會匯入要保人帳戶。

但各家壽險公司申貸辦法不同，民眾申貸前應先了解相關規定，以利核貸撥款。元大人壽提醒，保單借款應掌握三要點，分別是了解借款利率與利息計算方式、當心未繳利息併入本金計算、要注意繳不出本息會造成保單停效等，避免踩雷才不致損及保單權益。

自新冠肺炎疫情爆發以來，為維護保戶權益，元大人壽強調，在第一時間即啟動保戶關懷措施，針對確診新冠肺炎的保戶，提供多項從優服務措施，包括續期保費緩繳3個月、保單借款利息展延6個月、免除保單條款「法定傳染病」為除外責任，及入住負壓病房比照加護病房給付等。

同時以「法定傳染病排除等待期間」的批註條款方式，取消共計10檔現售健康險的法定傳染病30日疾病等待期，讓保戶投保後保障立即生效，希望提供於疫情期間受影響的保戶，最實質的協助與服務，以發揮保險保障功能與核心價值。

(工商 )