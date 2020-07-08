近來，因飛行傘失控等意外，導致受困高處、掛在樹上、墜落懸崖等特殊待救狀況，層出不窮；因此，南投縣消防局推動繩索救援及樹攀救援技術特訓，讓特殊災難救援技能更上層樓。

中心碑消防分隊長陳世賢指出，埔里鎮虎頭山是高空飛行傘訓練及起降地點，吸引民眾體驗，但也不時發生飛行傘失控，傘友飄墜高處、受困於大樹或高落差懸崖等狀況；為強化高危險特殊搶救技能，確保特搜救援人員及受困者的安全，消防局特別規畫兩階段繩索技術訓練，包括第1階段的基礎繩索救援訓練，及特殊高難度的樹攀救援技術訓練。

消防局並邀請曾獲得2017年「GRIMPDAY繩索救援賽」世界冠軍團隊，高雄繩索救援大隊（KRRT）教官洪丞軒擔任特訓教官，洪丞軒指出，基礎繩索救援特訓，對多數消防特搜弟兄來說，算是基本技能的加強版，至於樹攀救援技術訓練，則是受訓學員較陌生也更具挑戰性的技能。

洪丞軒指出，樹攀救援最關鍵的挑戰，就是如何將救援繩索，安全準確的投繫到待援處的高遠樹枒，包括徒手投擲、彈弓投射甚至無人機拉繩投繫，一旦能將救援繩索與受困待援者所在處繫牢，接下來就是搜救人員靠著繩索攀爬接近待救者，再進一步為待救者綁繩確保及協助垂降或滑降的後續救援作業。

受訓學員施博硯、洪育超指出，受訓後，未來面對可能發生的飛行傘高空受困救援，更有信心達成任務。

(中時 )