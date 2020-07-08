嘉義市長黃敏惠與議員們揪大家來嘉玩科普。（嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠開心玩科普，歡迎大家來嘉玩科普長知識。（嘉義市政府提供）

嘉義市科學168教育博覽會將於7月16日至20日在港坪運動公園、港坪風雨球場及周邊場地登場，今年主題「嘉香最科學」，從日常生活的香氣中尋找科學奧秘，市黃敏惠熱情邀請親子放暑假「來嘉」玩科普，好玩又長知識。

黃敏惠說，「嘉香最科學」用嘉義的味道吸引大家探索科學，這次有3大亮點，7月18日晚上結合故宮南院200架無人機表演、全台首次亮相的科技環保體驗車、首次夜間定向越野，都是大家喜愛的戶外活動。

博覽會主題「嘉香最科學」，引領民眾找尋屬於嘉義的香味，如阿里山檜木、咖啡、茶葉、精油、火雞肉飯香，喚起日常生活裡的嗅覺記憶，探索「嘉香」的獨特氣味。

8日記者會上，嘉義大學「香味分子好科學」，能瞭解不同的香氣分子，還用糖果做出好聞的成品，並混合5種不同味道的精油製作防蚊液；興安國小利用水果的導電功能，可與身體和行動載具形成完整的電路回圈而發出聲音，彈奏出勇媽市長與歌手曾錄製的歌曲「做伙來去踅嘉義」，讓黃敏惠市長驚呼連連。

5天博覽會期間，有科學闖關、科普教室、科學競賽、科學營隊、大師講座、創客展演、定向越野及主題特展等8大活動，20個科學闖關攤位及40場次科普教室，相關資訊可查詢活動臉書粉絲專頁。

(中時 )