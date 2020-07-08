高雄庄頭藝穗節今年邁入第10年，是高雄歷史悠久的藝術活動，今年因為疫情關係，主辦單位增加表演團隊動能並將廳堂表演格局搬到廟埕、學校及活動中心等場域，期望在後疫情時代藉由表演藝術提振大家的信心。

此次的庄頭藝穗節將從11日開始，一連演出4個月，走遍全台25個區域，舉行49個場次，高雄市文化局為了讓民眾可以深刻感受到台灣傳統藝術的精髓，特意與勝秋戲劇團、明華園天字戲劇團、明華園日字戲劇團、春美歌劇團與尚和歌仔戲劇團等知名歌仔戲團合作，演出經典戲碼，同時將眾多往年得獎作品，搬出演藝廳，在戶外廣場讓所有民眾有機會一睹風采；而偶戲部分也讓許多經典角色躍出電視，讓民眾重溫小時坐在廟前看偶戲的感動。

除了大朋友懷念的傳統戲曲，庄頭藝穗節同時也邀請知名的蘋果劇團、豆子劇團及奇巧劇團，演出生動的故事，讓小朋友可以隨著故事感受藝文魅力；而庄頭藝穗節同時也有安排音樂會的活動，利用交響樂、國樂和打擊樂等等，重新詮釋經典老歌和民謠，更將客家民謠搬上大舞台，讓不同風格的音樂和演出方式交織融合，帶給民眾全新的聽覺感受。

文化局代理局長林尚瑛表示，庄頭藝穗節的初衷是希望在偏遠地區的民眾可以有機會參與藝文的活動，而今年也擴大的規模、增加了場次，也增加了許多不同領域的藝術，藉此讓台灣的文化藝術可以傳遞給更多人瞭解，而今年因應疫情將活動提前開跑，希望藉由文化藝術的撫慰，讓民眾可以在疫情肆虐之餘，可以有新的體驗同時提振信心。

(中時 )