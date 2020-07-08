國內防疫解封，連續第3年舉辦的「長榮航空城市觀光半程馬拉松」，今年將如期在10月25日於總統府前開跑，現在熱烈報名中。長榮航空表示，為感謝所有跑者持續支持本賽事，將提供10張國際線長、短程機票，以及20張國內線不限航點經濟艙機票讓參賽者抽獎。

長榮航空城市觀光半程馬拉松至今累計逾43國、數萬名跑者一同感受台北之美，今年再次邀請運動品牌Nike為跑者設計賽衣，半程組跑友參賽另可獲得精美的賽事衣保袋，凡完成半馬、10公里、3公里組報名並登錄活動，即可分別獲得長榮航空無限萬哩遊哩程數3000哩、2000哩與1500哩的好康。

長榮航空表示，將提供5張歐美澳不限航點經濟艙機票、5張亞洲區不限航點經濟艙機票及20張立榮航空國內線不限航點經濟艙機票，讓參賽者抽獎；此外，跑者憑號碼布優惠碼，最高可折抵ITF台北國際旅展之線上旅展機票500元、長榮樂ｅ購8折、立榮假期以及台灣地區長榮桂冠酒店之專屬優惠。

長榮強調，配合防疫新生活運動原則，活動1周前以電子郵件方式提供參賽者自主健康調查，並要求於賽前完成填寫，以利大會掌握所有參賽者資訊並造冊備查。賽事當天的活動場所入口處也將設置紅外線感測儀，若現場參賽者有發燒、呼吸道症狀或腹瀉等情況將被婉拒參賽，並由大會工作人員採取適當的防護措施以及引導就醫治療。

在活動場所入口處及補給站、水站與海綿站等，皆會備妥酒精或乾洗手液，路跑活動沿線之公廁也將備妥洗手乳或肥皂供民眾使用。長榮航空建議跑者及工作人員，在不跑步的情況下自行佩戴口罩，並保持適當社交距離，保護自己也保護他人。

(中時 )