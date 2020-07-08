衛福部長陳時中今(8)日表示，沒有聽聞陸生可在年底返台，由台灣大學、清華大學、世新大學、輔仁大學、台北市立大學、陽明大學與成功大學7校陸生共同發起的「陸生返台推動組」，也在指揮中心記者會會後再度發信給教育部，期盼能先讓200多名應屆畢業陸生先返台，完成學業與畢業事宜。

以下是「陸生返台推動組」寄給教育部信件全文：

第二批境外生返台開放在即，全體陸生應屆畢業生再次呼籲，請部長鄭重考量應屆畢業生的就學權益和返台緊迫性，「在第二批開放名單裏加入陸生應屆畢業生」！

根據移民署公開的入境政策：無論所處地區風險等級，外籍生一直都可以憑居留證入境（除了部分封國和限航的國家學生）；港澳應屆畢業生從6月22日起也陸續獲核入境，目前只有陸生應屆畢業生依然被限制入境。

所以目前教育部按照感染風險等級分批開放各國畢業生入境，其實並不符合實際需求，因為陸港澳之外的應屆畢業生無論所在地感染風險高低，本來就可以憑居留證入境，何需等待指揮中心公布疫情等級、再分批開放呢？

外交部與移民署的公文，明確說明」境外學生入境事宜由教育部自行規劃」，既然如此，請教育部長官在第二批入境名單中規劃開放境外應屆畢業生中僅有的無法入境的「陸生應屆畢業生」入境。

開放陸生應屆畢業生回台，無論從人數、防疫量能，還是教育部本身應屆畢業生優先的理念而言，都是十分合理的。

陸生中應屆畢業生人數本來就不多，而且返台比例不高，參考第一批應屆畢業生2000多人目前只有200多人預期入境來看，陸生應屆畢業生只有1000多人，預計返台人數「不會超過200人」，不會給台灣防疫造成太大壓力。畢竟台灣過去1周，入境的世界各國人數就超過1500人。既然美國巴西等國都可以通過打工度假等事由入境，已經等待最久，最為緊迫的陸生應屆畢業生，也應該回來！

畢業生們承受著看不到盡頭的煎熬，無論是身心健康還是未來發展，受到的影響都很大，多耗一天都是數不盡的沉沒成本。

第二批境外生開放名單，請教育部務必開放陸生應屆畢業生入境！事急優先，需要回去的畢業生都是有急事需回台處理，不要在已經對全世界應屆畢業生開放的情況下，只有陸生被限制返台！

(旺報 )