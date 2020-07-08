無懼的愛／不畏身體缺陷勇敢說愛 玻璃娃娃戀上截肢男

來自馬來西亞、現年41歲的陳靜琪，罹患先天性成骨不全症，俗稱玻璃娃娃，曾被醫師判定只能活到20歲，因深愛台灣並在台找到真愛。她的先生許世皇，國一那年誤觸高壓電，醫院醒來時，四肢全被截肢。他們不畏身體殘缺，找到屬於自己的幸福，並於去年10月底結婚，靜琪及世皇日前接受《中時電子報》專訪，分享兩人勇敢又感動的愛情故事。

勇敢的生命鬥士靜琪與世皇，兩人彼此互相扶持。(照片/游定剛 拍攝)

靜琪在2011年受邀來台演講，並在2015年時獨自環島50天，因此愛上台灣這塊寶島，後來便定居在台中。兩人是從臉書好友牽起彼此的緣分，世皇主動邀請靜琪吃飯，沒想到卻放她鴿子，他在家先吃飽後才赴約，聊到相識的那天，好脾氣的靜琪表示，當時看到圓滾滾的他，臉上又笑嘻嘻的很可愛，氣就消了，而世皇第一次見到靜琪本人，直呼比想像中還要小隻，初次的見面，讓彼此都留下好印象，日後的活動，兩人也習慣有彼此在身邊陪伴，最令世皇感動的是，雖然他沒有四肢，但貼心的靜琪總是陪在身旁，並主動餵他吃東西，這也讓他逐漸打開心房，有了想戀愛的念頭。

靜琪與世皇日前完成婚紗照拍攝。(照片/陳靜琪 提供)

失去四肢的世皇，在家封閉二十年，對人生感到黑暗的他，認為自己不會有戀愛的機會，憶起有次他邀靜琪出門參加活動，女生因當天懶惰不想出門而回絕，沒想到世皇回應「你不去，那我也不去了」，這句話讓靜琪察覺對方似乎別有意思。受訪當天自信滿滿的靜琪和記者透露「女人嘛！直覺是很準的」因不想浪費時間等待，便主動向男方告白說「我們要不要在一起？」從未有戀愛經驗的世皇害羞地回應「可以試試看，但要給我時間學習怎麼當男朋友。」

眾人祝福下，靜琪與世皇開心拍攝婚紗照。(照片/陳靜琪 提供)

「你吃一口，我吃一口，感情才不會散」食量都不大的兩人，合吃一個便當就相當足夠了。一路走來，雖然困難重重，也曾遭到親友的反對而分手多次，但心意堅定的兩人決定託付終身，於去年十月底登記完婚，近日也開心地拍攝婚紗照，並接受大家的祝福，靜琪坦言「有他陪伴感覺蠻好的，可以聽聽我講話」而世皇也甜蜜回應「我們要求的不多，只要平平安安過每一天，就是最簡單最平凡的幸福。」

(中時電子報)