2020日月潭萬人泳渡，將於9月27日登場，7月11日上午8時起開放網路報名；副縣長陳正昇表示，今年因防疫考量，不開放國外來台的泳客參加，報名須5人成隊，限額2萬人；公開水域游泳錦標賽限額3000人，額滿為止。

陳正昇表示，萬人泳渡將在9月27日登場，9月26日則是「2020第6屆日月潭公開水域游泳錦標賽」，錦標賽除了原挑戰組，將新增競賽分齡組，以培養更多國內基層選手，開賽前新增SUP立式划槳3000公尺競速賽。

今年，縣府與茂德科技合作創新研發GPS安全定位系統，導入水域安全及賽事計時，將在錦標賽中由500位選手做實戰測試，透過系統定位並監控參與者個人生理狀況，大幅縮短意外事發搶救時間，且縮小搜救範圍，有效保障參與者生命安全。

雲朗觀光海外事業處總經理張倚蘭表示，雲品溫泉酒店在萬人泳渡期間前一周，將號召潭區飯店一起推動活力運動周，並在雲品展出歷屆的泳帽、毛巾和照片，泳渡隔天舉辦淨潭活動，希望號召更多泳者與企業商家響應。

另外，今年首度聘任國立台灣體育運動大學趙榮瑞教授、國立清華大學林貴福教授，及國立台東專科學校陳裕鏞教授，為泳渡導入運動科學及運動生理研究分析統計。

(中時 )