台北大巨蛋不符「建築技術規則」第97、127條，北市府仍預計在下周發建照，創下全台第一個先發建照、後審查的特例，市長柯文哲今更親自主持說明會，前台北市都發局長林洲民表示，「這不是我認識的2014市長柯文哲的科學精神」，他也遺憾說，太難為中華民國的公務員了，解釋起來自己都心虛。

北市府針對大巨蛋不符「建築技術規則」第97、127條規定，以「行政、技術分立」為由，僅註記於建照上列管，並要求遠雄在取得使照前，送台建中心的性能設計驗證，首開先例也讓許多議員質疑市府放水。

林洲民表示，他從2016年5月開始就告知遠雄97、127條的問題，都發局任內至少發了8次公文給遠雄，此事柯文哲也知道，遠雄長達5年不向台建中心遞件，卻可以在今年通過建照變更設計？

林洲民不滿的說，他不想用放水來形容，但要用很難過的心情陳述，替他過去2014到2018年的同仁感到委屈，「為什麼必須如此配合柯市長的策略？最不能接受的是柯文哲為難中華民國公務員！」

(中時 )