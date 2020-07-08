將在7月24日在台上映的《致命窺弒》，導演大有來頭，由《出神入化》（Now You See Me）男星、同時也是詹姆斯法蘭科（James Franco）親弟弟的戴夫法蘭科（Dave Franco）首度擔任編導，讓「新導演」加「新題材」更是吸引觀眾目光。

有趣的是，戴夫法蘭科還找來老婆愛莉森布里（Alision Brie）擔任他導演處女作的女主角，不過卻讓老婆在片中慘遭戴綠帽，讓「戲外」的老婆在「戲裡」無法得到幸福，貌似洩漏他的佔有慾。不過身為「愛妻家」的戴夫，也在受訪時隔空對老婆放閃：「愛莉森布里是地球上最偉大的女演員！」此外，他也大方透露本片靈感，其實就來自「Airbnb」這個訂房網站：「讓陌生人住進自己家的點子，真的很瘋狂也很危險！」

好萊塢知名兄弟檔不少，除了班艾佛列克（Ben Affleck）與凱西艾佛列克（Casey Affleck）之外，詹姆斯法蘭科與戴夫法蘭科這對演員兄弟也讓人津津樂道。尤其顏值與身材兼具，演出過《出神入化》、《大災難家》（The Disaster Artist）等片的戴夫法蘭科，這回演而優則導，首度擔任編導推出新片《致命窺弒》，就將劇情瞄準時下盛行的「Airbnb」訂房危機，讓本片可說是繼《非禮勿弒》（The Gift）、《致命目擊》、《鎖命危機》之後，最貼近生活的驚悚爭議之作，將以分秒無法喘息的懸念，為觀眾帶來最刺激心臟的驚悚體驗！這也是戴夫法蘭科與愛莉森布里，兩人在婚後的首度合作。沒想到老公轉戰幕後擔任導演，貌似不滿老婆在片中還有個「情人」，竟然任性動筆，讓老婆在片中戴上綠帽，為片中兩對情侶檔主角，構築出一段複雜又緊繃的情感關係。愛莉森布里則對此笑說：「其實我一開始就知道戴夫在創作這個劇本，閱讀劇本時也覺得很棒，每次修改都讓我大吃一驚，但讓我最驚訝的，是我竟然要演出這個角色！」

戴夫法蘭科也開心表示：「我意外地發現，退到幕後讓我很自在，而且我對每個場景都能有話語權！」身為「愛妻家」的他，甚至隔著大銀幕對老婆放閃：「我一直知道愛莉森布里是位出色的演員，不過當我在攝影機背後時，我可以滿意地看著她五個星期，我意識到她可能是地球上最偉大的女演員！我可能有點私心，但我真的認為只有她可以辦到。」

戴夫法蘭科致敬《鬼店》 《致命窺弒》獲丹史蒂文斯盛讚

雖然《致命窺弒》是戴夫法蘭科首度執導的劇情長片，他卻擅於利用各種偷窺角度拍攝，營造一種心理上的壓迫，讓觀眾彷彿跟著偷窺狂，一起窺視片中情侶的一舉一動，又彷彿正在被某人所窺視。他透露靈感來源就取自「Airbnb」這個訂房網站：「我想探討人性與信任，當片中的人物關係緊繃時，驚悚元素更能強化劇情張力。」他並更進一步表示：「我也受到《鬼店》(The Shining)、《德州電鋸殺人狂》（The Texas Chain Saw Massacre）的影響，相較現代恐怖片的廉價嚇人方式，這些經典驚悚片更擅長氣氛營造。」

導演也找來《美女與野獸》（Beauty and the Beast）丹史蒂文斯（Dan Stevens）、《亞果出任務》（Argo）席拉汪得（Sheila Vand），以及《生命中的美好愛戀》（After Everything）傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）共同主演。丹史蒂文斯便在訪談中大讚：「戴夫法蘭科給我留下深刻印象，大家都認為他是喜劇出生的演員，第一次當導演應該要導喜劇片，但我認為這部電影作為他的大銀幕處女作，是十分令人難以置信的成就。」值得一提的是，戴夫也不畏近期疫情影響，於日前在洛杉磯舉辦一場露天汽車電影院首映會，也成為當地在疫情爆發後的第一個大型公開活動。

(中時 )