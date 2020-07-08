高中免試入學8日放榜，桃園經國國中雙胞胎兄弟徐肇甬、徐肇志一文一武，弟弟對於學術有興趣錄取市立陽明高中，哥哥則是以可上桃園高中的好成績，捨頂尖高中選擇當「黑手」、承襲家業，兄弟倆不侷限傳統思想，擇其所愛力爭上游。

徐肇甬從小在自家汽車修理廠幫忙，培養出興趣，打破「成績不好的學生才會讀職校」的刻板印象，以4A的佳績捨棄桃園高中選擇當「黑手」，坦言父親認為汽修危險，擔憂他的工作安全，但仍支持他的決定，徐肇甬不甘於只是修車，未來還想朝研發領域邁進，創造出便於大眾生活的未來概念車。

「很佩服哥哥的勇氣！」弟弟徐肇志想專精學術，選擇陽明高中，笑說兩人成績本來不分軒輊，會考時哥哥略勝一籌，也堅定地選擇自己的夢想道路。經國國中校長林世倡表示，普通高中並非升學唯一選擇，而是要立定志向，選擇一條最適合自己的路。

今年桃連區免試入學共16391人報名、16290人分發錄取，總錄取率為99.38％，其中前3志願序獲錄取者占98.71％，學生多能適性、準確地選填志願，另有11位5A學生選擇就近入學就讀社區高中，3年可獲得60萬元獎學金。

教育局提醒，今年寄分發錄取結果通知書，錄取的學生需在10日攜帶畢業證書與相關證明文件至各校報到，逾期視同放棄錄取資格。

(中時 )