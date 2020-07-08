NAND Flash控制IC廠群聯電子（8299）於8日公告6月合併營收為33.71億元，較去年同期持平。累計上半年合併營收達237.22億元，年增率近25％，改寫歷史同期新高。

針對上半年累計各產品線出貨年增率，SSD及eMMC控制晶片成長近40％，PCIe SSD控制晶片成長近120％，工規控制晶片成長近90％，記憶體總位元數（Total Bits）成長近20％，紛紛創下歷史新高。

群聯董事長潘健成表示，近幾年NAND Flash產業的成長動能，除了愈來愈多的電腦系統從傳統的機械式硬碟HDD改成固態硬碟SSD以外，許多原本沒有使用NAND Flash作為主要儲存裝置的硬體設備，因為NAND Flash的物美價廉優勢，也逐漸導入NAND儲存產品。

潘健成舉例，如柏青哥機台早期因為畫面解析度低，遊戲動畫簡單，所以沒有使用NAND儲存產品；然而近幾年因應消費者需求，遊戲畫面大幅提升解析度及複雜度，因此柏青哥機台已逐漸導入NAND儲存產品SSD。由於柏青哥產業具有其特殊性，群聯經過多年的耕耘，已於去年拿到日本最大柏青哥品牌的訂單，並於今年開始出貨，預估對公司營收及獲利將有正面助益。

(工商 )