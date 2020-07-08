英國辣模黛米蘿絲（Demi Rose）身高僅157公分，她的性感身材卻完美蓋過她的弱點，讓她曾獲選當地最具潛力女孩之一，她也自詡是「世界最性感DJ」；但她的好身材屢遭質疑是「加工過的」，日前她自爆3秘訣闢謠。

黛米蘿絲今年25歲，在10幾歲就已經是小有名氣的模特兒，而她身高才157公分有別於其他模特兒的高挑身材，但她卻有傲人上圍和翹臀，完美的身材曲線讓她脫穎而出，更在2014年被選為英國最具潛力的女孩；在2016年被爆出和饒舌歌手泰加（Tyga）交往，身材又被拿來和泰加前女友名媛詹娜（Kylie Jenner）做比較。

黛米蘿絲除了是知名模特兒，也是一名人氣DJ，她更一直以「世界最性感DJ」自居；不過，她的臉蛋和身材一直被質疑是「加工過」，近日她終於出面澄清，直言自己絕對是「純天然」，並表示擁有這個身材靠3秘訣，就是嚴格飲食控制、運動和良好基因。

(中時電子報)