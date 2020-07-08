振興三倍券爭議多，北市長輩嫌敬老愛心卡綁三倍券程序複雜又麻煩，議員王世堅8日直言，行政院犯的錯就是把簡單的事複雜化，政院「憨」，豈料市長柯文哲跟著傻，且更笨，柯跟政院「一樣憨、一對寶」，柯更是凌虐老人家與身障者，找麻煩。

王世堅說，北市府應把65萬本三倍券全交給456位里長發放就好，試問悠遊卡可去夜市吃小吃、蚵仔煎、甜不辣嗎？可上菜市場買菜嗎？可繳掛號費嗎？老人家與身障者本來就比較不會使用電子支付，柯卻找麻煩，更二度凌虐老人家與身障者。

對於海軍漢光演習時，於水深150公分處翻船溺死2官兵副指揮官，王世堅說，自己跳過海2次，深知海象險惡、變化大，離海岸160公分處剛好就是他第一次跳海的地方，那裡最危險，當天士官兵都帶著鋼盔，可能一時會慌亂，所以水淺處也可能溺水，像他游泳不錯，但第一次跳海就差點回不來，騎水上摩托車去時，本想百POSE卻因變化大，翻覆嗆水，然後慌亂。

針對民進黨智庫副執行長吳怡農嗆漢光演習是最大場表演，王世堅緩頰說，被誤會了，吳怡農有些寫得不是很清楚，吳年輕時參與特戰部隊訓練，對台灣國軍有熱愛，相信這講法並不是那個意思，吳是很好的人，是國家的明日之星。

(中時 )