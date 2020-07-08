三峽安和社區結合藍染、品茶推出在地體驗。（新北市社會局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市社會局推出24條「珍社區、善循環、美走讀」社區旅行走讀路線。（許哲瑗攝）

國旅熱潮正夯，新北市社會局推出24條「珍社區、善循環、美走讀」社區旅行走讀路線，由當地社區協會理事長擔任導遊，向民眾介紹在地歷史、人文特色；市長侯友宜8日出席宣傳記者會表示，希望市民將3倍券留在新北市使用，體驗新北市的山海美景。

新北市今舉辦「社區小旅行」記者會，邀集24個社區發展協會理事長，到場介紹在地風光；瑞芳社區理幹事林月桃利用社區生產的有機紅椒、洋蔥、番茄等食材，現場製作莎莎醬，她說紅椒就像熱情的志工，洋蔥則象徵社區催人熱淚的故事，希望帶給來訪的旅客滿滿祝福。

侯友宜致詞表示，全台都在拚經濟，新北市有好山好水與美麗生態，蘊含秘境和歷史文化，這次規畫24條社區小旅行路線，帶領市民一探海景秘境、山林曙光，各社區也推出各式手作DIY體驗，希望民眾將3倍券留在新北市使用。

新北市社會局表示，後疫情時代來臨，社會局邀集24區社區發展協會，推出24條小旅行路線，由最在地的居民介紹景點特色，收益將用於兒少、老人等服務，在拼經濟、拚觀光的同時，也能關心弱勢族群。

新北市社會局舉例，像是平溪龍安社區發展協會理事長吳明賢，他的父親是老礦工，隨著煤礦產業沒落，吳明賢毅然返鄉照顧父母，也創設網路平台，行銷平溪在地文化及產業，帶動經濟發展，提供青年工作機會。

社會局長張錦麗表示，社區小旅行不僅希望活絡社區經濟，更要行銷社區產業，將收益轉化為兒少、老人等相關服務，帶動自助、互助、共融的善循環。24條路線介紹及參與方式，可上新北市政府社會局臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )