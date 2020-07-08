今年從台南藝術大學應用音樂學系畢業的曾筠芯，20歲時的詞曲創作《長大以後》在YouTube上架2年已破800萬次點閱率。（台南藝術大學提供／劉秀芬台南傳真）

今年從台南藝術大學應用音樂學系畢業的曾筠芯，20歲時的詞曲創作《長大以後》在YouTube上架2年已破800萬次點閱率。（曾筠芯提供／劉秀芬台南傳真）

Vising《 長大以後 》Lyric Video

今年剛從台南藝術大學應用音樂學系畢業的曾筠芯，20歲時的詞曲創作《長大以後》，在YouTube上架2年已破800萬次點閱率，她也考上台灣師範大學流行音樂產學應用碩士在職專班，在家人支持、師長鼓勵下，繼續朝音樂創作的夢想前進。

曾筠芯自小學鋼琴、吉他、爵士鼓，自謙是為興趣快樂學習，13歲起開始詞曲創作，得過多個大獎，這首《長大以後》詞曲打動人心，點閱率已破800萬，也著實讓她很意外。

「長大以後的我們，學著看懂每個人臉色，愛著不會珍惜自己的人，就算了，乾脆簡單而認份，平平淡淡過一生。」有很多人跟曾筠芯說，聽到這首歌，聽著聽著就哭了。曾筠芯說，這首歌是寫長大的心情，記錄20歲的自己，但她寫的歌還蠻多元的，也有很多活潑的歌曲。

曾筠芯念的是普通高中，因為興趣才去念南藝大應用音樂學系，主修藝術管理主修，大學4年也有多首詞曲創作作品，發行了《尋島》、《分心》兩張專輯，去年還辦了6場巡迴簽唱會。

《長大以後》是曾筠芯選修「商用歌曲製作與出版實務」課程的作品，MV由學妹Vising主唱，曾筠芯還自己去談影片上架，沒想到詞曲可能剛好符合該頻道訂閱者的品味，點閱率驚人。

曾筠芯說，她很感謝學校課程訓練，尤其是系主任陳樹熙對她的非常照顧，與他的對談常成為創作的靈感。南藝大校長詹景裕表示，學校課程結合編曲、演奏合作、錄音、後製，並納入創意溝通、視覺形象、展演策畫、專輯包裝、線上與實體發行、宣傳行銷等，提供學生於課程中實踐自己創意之機會。

(中時 )