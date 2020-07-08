38歲陳姓記帳士，發現越南籍在台學生畢業後會想留在台灣工作，因此虛設數間僑外投資公司，再以每人30萬元，假造「投資」身分，結果是來台灣經營小吃店、婚紗店，形成「假投資、真移民」的非法仲介集團，不法獲利約1000萬元。

移民署桃園市專勤隊調查，陳男為北部地區合格執業記帳士，受託經辦國內公司稅務及會計業務多年，具備公司登記、稅籍申報等專業知識。自2014年接手家族顧問管理公司後，以任命黃姓印尼籍配偶的姊姊、弟弟等人擔任公司董事或分公司經理人為幌子，成功使其取得在台居留權。

爾後陳男發現越南籍外籍學生學習結束後存有繼續留台需求，前後虛設了數間僑外投資公司，再以30萬元招攬越南外籍學生，捏造不實董事名冊及經理人在職證明，向相關機關辦理公司變更、聘僱許可及居留申請，讓越南籍學生成功將「就學」居留轉為「投資」或「應聘」事由，但事實上是從事小吃店、婚紗店等行業。

據移民署調查，陳男除了辦理在台越籍學生所屬公司變更登記、稅務申報、健保轉換外，更指派員工取得移民專業人員資格及移民業務機構設立許可，以提供居留申請「一條龍」服務。

全案調查後，陳嫌、黃姓印尼籍配偶及14名越南籍犯嫌，依違反公司法、商業會計法、稅捐稽徵法、偽造文書等罪嫌移請偵辦，並向臺灣桃園地方法院聲請羈押獲准。

(中時 )