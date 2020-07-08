民進黨桃園市議員王浩宇遭發起連署罷免，「罷王」團體今日發布消息，將要在「嘖嘖」平台上，推出群眾募資，並給指出募資專案將在9日上午10時上線，同時呼籲民眾分享資訊，幫助他們用新台幣下架王浩宇。

臉書粉專《罷免王浩宇》表示，「誰說戶籍不在中壢不能支持罷王 ? 整個罷免王浩宇運動，除了連署和投下罷免票外，最最最重要的就是要有充沛的糧草！」

該粉專也指出，雖然第一階段的前半段，他們苦撐了下來，但他們沒有政黨奧援，必須要靠廣大民眾支持才能繼續，且未來需要投入的人力和文宣戰需要龐大資源。因為，他們面對的，是有超高媒體聲量，又擁有46萬粉絲社群粉專的PTT佛地魔，絕對要一次就完全解決他才行，若讓他逃過一劫，將來要再制伏他就不太可能。

「罷王」粉專還呼籲，「只要你認同杜絕利用網路造謠抹黑、擅動對立來博取聲量這種錯誤價值，不分顏色，幫助我們用新台幣下架他！」並給出募資專案上線時間表，「罷免王浩宇群募專案將於7/9 10:00於嘖嘖群募平台網站上刊登上線」此外，「罷王」總部還會提供「罷王回饋品」給大家。

網友們也留言回應，「即使你、妳挺綠也應該要有良知支持這個運動」、「千萬小心！帳務請務必透明合理，否則這是最容易被對手抹黑的破口」、「身為高雄人，心與大家同在！上線後馬上小額捐起來」、「絕對捐！看不慣他行為的台中人」。

(中時電子報)