歡度暑假又不愛炎熱悶濕的氣候，體驗飯店餐廳美食正是好時機，大倉久和大飯店即日起至7月底夏季旅展開跑，消費者能在飯店官網、大廳票券銷售中心現買現用優惠餐券，業者表示近期明顯感受到民眾報復性消費的出遊潮，開賣至今持續熱銷。

備受饕客青睞的「歐風館自助餐廳」推出「平日午餐券」64折，4張一組原價5632元，線上旅展優惠只要3600元，等於只要900元即可享用生食天使紅蝦、牛五花壽喜燒、螃蟹吃到飽等料理；午餐券只要加100元即可享用平日晚餐、Open Bar酒水無限暢飲，周六加價200元則可全日使用。

偏好享用套餐美食的消費者，融合南洋風味的新派粵菜、續2年獲得米其林美譽的「桃花林中華料理」，攜手東京正統的「山里日本料理」共推「午晚餐通用餐券」，兩人份套券3200元，每位只要1600元即可在桃花林或山里和食、鐵板燒、壽司、天婦羅4區任選，享用原價每位2200元的6款套餐。各餐券有效期限至今年12月底止。

(中時 )