「濁水溪堤防快速道路」可利用現有的雲林縣麥寮鄉六輕北堤防汛道路改建。（張朝欣攝）

台塑六輕工業區進駐雲林縣麥寮鄉已20餘年，由於車流量多交通事故頻傳，塞車問題更數度引發鄉民抗議，雲林縣議員許志豪因此發動連署「濁水溪堤防快速道路」興建方案，不僅可疏解六輕車流，並可串聯雲林主要交通網絡，目前正由交通部評估中。

目前台塑六輕員工約1萬3000餘人，外包商有1萬人左右，每天往來車輛繁多，上下班時間更是嚴重塞車，讓麥寮鄉民怨聲載道，為此縣議員許志豪提出「濁水溪堤防快速道路」方案，獲得麥寮鄉民代表會、各村村長連署支持。

此案也獲得眾多麥寮鄉民的認同，表示六輕設廠後持續擴廠，每年產值已突破1兆元，但周邊交通建設卻沒有相對增加，加上麥寮鄉人口由以往的2萬餘人增至目前近5萬人，塞車情況日益嚴重，必需想辦法解決。

許志豪表示，「濁水溪堤防快速道路」可利用現有的六輕北堤防汛道路改建，連結至台17線、台61線快速道路，再延伸至中山高速公路，全程約25公里，預估經費50億元，完成後可有效疏解六輕上下班交通阻塞情況，並減少大型車輛進出麥寮市區。

「濁水溪堤防快速道路」工程優勢在於可利用現有的防汛道路，不用徵收土地，且叉路少工程費相對較低，另外濁水溪大量淤沙需清疏，這些淤沙正好可以用來興建道路、培厚堤防、興建綠色休閒廊道，整體工程兼具交通、防洪、防沙、生態景觀效益。

許志豪指出，「濁水溪堤防快速道路」計畫案提出後，獲得眾多鄉親回響，目前已透過立委蘇治芬、劉建國，向行政院政務委員吳澤誠與交通部長林佳龍遞交此案，並由交通部進行評估中。

(中時 )