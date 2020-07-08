雲林縣麥寮鄉台塑六輕工業區目前主要聯外道路為雲1線與雲3線，但每逢上下班交通尖峰時段塞車情況嚴重，經工業局與台塑企業協商，由台塑出資5.6億元，興建雲2線跨隔離水道橋梁，政府則負責周邊道路拓寬工程，首創企業與政府合作，解決地方交通問題。

六輕工業區與麥寮鄉、台西鄉的來往車輛繁多，目前以雲1線及雲3線為主要進出道路，但車輛行經麥寮鄉後安村路段道路縮減，衍生諸多事故與爭端，不僅危及用路人，更影響當地居民生活品質。

經濟部工業局因此與雲林縣政府、台塑共同研議，規畫於六輕工業區外東環路南側，新闢20公尺寬橋梁跨越隔離水道連結雲2線，橋梁長約500公尺，總經費5.6億元，由台塑出資興建，預計後年完工，未來車輛往返工業區南側，便可避開村落社區。

六輕表示，六輕工業區每年繳交國庫數百億元稅金，且照理說地方交通設施應由政府負責改善興建，但為了敦親睦鄰、減少塞車怨言，最後還是決定出資5.6億元，興建跨越隔離水道的橋梁。

工業局則強調此橋梁屬於工業區內公共設施，因此才協商由台塑興建，工業局則負責橋梁周邊道路拓寬，將現有的3至10米道路拓寬為25米。

地方民眾指出，六輕帶來就業機會，但油罐車、工程車等大型車輛頻繁進出工業區，也造成地方困擾，企業協助政府改善交通問題，將贏得地方更多的信賴。

(中時 )