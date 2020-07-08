教育部長潘文忠7日宣布，全國中小學2年內全面裝設冷氣，總經費約新台幣323億元，中央會補助其中9成。圖為一群國中學生放學後，走過教室外的冷氣機前方。（范揚光攝）

行政院長蘇貞昌昨（7日）宣布將砸323億，在兩年內讓全台高中職以下學校安裝冷氣，拚2022年夏季前完成，估計全台將有10萬台冷氣要增設，屆時216萬中小學生上課時都會有冷氣吹，此外電費也由中央買單。網路上有人便質疑，以前上學也都沒冷氣，是現在小孩子太體弱嗎？但真相是「全台越來越熱了」！

在網路論壇PTT八卦板上有網友表示，小時候印象只有掛在天花板很髒的電風扇，很熱就去福利社買冰水冰棒或是把褲管捲起來「是因為天氣越來越熱，還是小朋友越來越體質差，冷氣要一直不斷的加裝呢？」

不少人也回想起以前都夏天都只靠電風扇，甚是還有沒有裝電扇的教室，不過眾人坦言「以前沒那麼熱」！網友表示「以前哪有這麼熱…」、「氣候變化阿，還是很多人嘴硬不承認」、「以前真的沒現在熱....」、「以前沒那麼熱啊 現在已經熱到排汗 體溫調節都會出問題」。

其實，6月開始全台多地就不斷出現高溫紀錄，台北創下38.9度的歷史性高溫紀錄，天氣風險管理公司總監賈新興就曾指出有3大主因，除了強勢的太平洋高壓外，盆地效應再加上都市熱島效應，以及長年的全球暖化現象，導致溫度飆升。

網友坦言「溫度趨勢好像高1度多，但是都市熱島效應，比附近高出4、5度」、「老實說，以前真的沒那麼熱，風一吹來還是涼的，風扇一吹還是舒服，現在台北整個就是火爐…...」。

(中時電子報)