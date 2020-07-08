瑞基（4171）受惠新冠肺炎疫情，檢測等相關產品持續熱銷，自結上半年營收3.86億，突破去年全年，交出年成長136.63％佳績。由於目前冠病毒產品訂單供不應求，該公司擴增的產能，已自5月起持續加入量產行列，內部對今年營運看法樂觀。

瑞基表示，因應市場龐大檢測需求與未來市場規劃，第一套試劑自動化產線已於5月進場投產，5月規劃第二套百萬產能的試劑自動化產線，預計9月進廠試車，第四季投產。

另外，7月也急設另一條半自動產線，協助試劑生產；向中科台中園區承租一期標準廠房的設備組裝廠，也預計8月建置完成。

瑞基6月營收7,121萬元，月衰退率達32.26％，未能延續5月的上億元的表現，內部表示，主因是台灣市場設備出貨較5月少，以及中國市場受天然災害影響，6月份試劑生產因部分耗材供應不及而影響出貨量所致，惟目前耗材短缺狀況已排除。

瑞基表示，將於7/23～7/26登場的亞洲生技大展，該公司將展出全系列現場核酸檢測產品以及公司最新成果，除原有水畜產及動物市場外，人病體外檢測（IVD）市場積極發展中。其中，IVD將展現新冠病毒檢測試劑，消化道病毒檢測試劑、登革熱與病媒蚊傳播等疾病檢測試劑和上呼吸道相關疾病檢測試劑。

(工商 )