羅志祥（小豬）今年4月遭前女友周揚青爆料愛約炮、多人運動等私生活混亂，演藝事業一夕全毀，至今仍然神隱未露面。根據《時報周刊》報導，小豬本月初被直擊和邱勝翊（王子）、邱宇辰（毛弟）兄弟檔等人赴新北籃球場打球。毛弟8日出席籃球公益記者會，被問到此事時，他表示時常會約藝人好友打球，上次和小豬打球是7年前，如今一群人相約打球，毛弟自我調侃算「多人運動」，至於小豬近況，毛弟坦言「他變瘦了」。

根據周刊報導，當天還有毛弟女友吳品潔、「水餃王子」劉書宏、張庭瑚和Apple（黃暐婷）的牙醫男友趙國翔等人出席，毛弟透露當天和小豬同隊，笑說小豬很會傳球「還跑得動，稍微跟不上我們」，整場下來贏好幾場，最後結束也有送小豬回家，至於過程中聊些什麼？毛弟透露「很久沒出來運動，問他上次打球什麼時候？」為保護兄弟口風超緊。而小豬經紀人小霜近日順利產下混血女兒升格人母，讓事業陷低潮的小豬難得身旁有開心的喜訊。

毛弟今年2月離開主持3年的《娛樂百分百》，上次和小豬、愷樂見面是錄《娛百》過年特別節目時，他透露和小豬只有《娛百》工作上聯繫，事件爆出後沒有聯絡小豬，「不想去打擾，畢竟我們是後輩，不想多過問」，不過他提到「有傳簡訊關心愷樂，她有回『謝謝』」，認為「我們身為旁觀者，就是還是做好自己的生活，不要去評斷人家的事情，過好自己的生活。」

毛弟即將開啟個人Youtube頻道，他從3月1日展開100天增肌計畫，176公分的他從55公斤增加到64公斤，透露今年將滿30歲，希望給自己全新挑戰，掛保證屆時影片會放送養眼「冰塊肌」，被問到女友是否滿意身材？毛弟則說「我自己很滿意」，急撇開話題「歡迎大家訂閱開啟小鈴鐺」。

王子、劉書宏和張庭瑚等人和羅志祥相約打籃球。（時報週刊提供）

王子、毛弟護送羅志祥回家。（時報周刊提供）

毛弟8日出席籃球公益活動。（吳松翰攝）

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