免試入學放榜 中興高中5A學生倍增 19:522020/07/08 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中興高中辦學獲肯定，高分群學生就近入學。（中興高中提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 免試入學放榜，國立中興高中錄取375名學生中，8位學生會考成績達5A，29位同學會考成績達4A1B，成績優異，錄取名單中，超過6成將中興高中列為第一志願；今年高分群5A9＋和5A學生，都比去年成長100％。 中興高中透過繁星推薦管道，每年都有學生考取台、清、交、政、成等知名大學，因此吸引鄰近優秀學子選擇就讀，也是附近社區對中興高中的肯定，希望3年後，這些學生可以透過繁星計畫、大學及科大個人申請、指考等入學管道，錄取國內頂尖大學。 (中時 ) #學生 #中興高中 #中興 #高中 #入學 #會考 #繁星 也許您會感興趣 生活熱門新聞 動漫展腿開開露下體...假coser素顏照曝光！網喊6字 - 生活 三倍券綁哪張信用卡？這5張卡回饋不限名額 - 時事 臉丟大了！假coser下體照瘋傳國外社群 外國人一看驚呼吐這字 - 生活 假Coser深夜又脫！「全裸趴床」直播嗆C圈 網狂刷：站起來說 - 生活 假Coser露黑森林照瘋傳 網一看原圖發現驚人真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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