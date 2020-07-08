免試入學放榜，國立中興高中錄取375名學生中，8位學生會考成績達5A，29位同學會考成績達4A1B，成績優異，錄取名單中，超過6成將中興高中列為第一志願；今年高分群5A9＋和5A學生，都比去年成長100％。

中興高中透過繁星推薦管道，每年都有學生考取台、清、交、政、成等知名大學，因此吸引鄰近優秀學子選擇就讀，也是附近社區對中興高中的肯定，希望3年後，這些學生可以透過繁星計畫、大學及科大個人申請、指考等入學管道，錄取國內頂尖大學。

(中時 )