M＆M巧克力、鉛筆、電池等小物件，以不同的「角色」現身，打破生活中習以為常的慣性思維，藝術家李明學籌備了近1年的個展《盲點》近日於紅野畫廊展出，是他少數在商業空間內的呈現，紅野畫廊負責人李博文指出，純藝術、多元的藝術作品雖非台灣市場主流，但也期許能進入藏家視野。

李明學曾獲台北美術獎首獎，過去多在台北市立美術館、關渡美術館等非營利空間展出，此次有別以往的空間屬性，對藝術家而言也是打破慣性。此次個展以《盲點》為題，仍聚焦於日常物件的反轉，希望讓觀者反思「被忽略」與「被看見」之間的盲點。

「社會化後人們往往被框架而缺少自己的觀點，久而久之也成為一種慢性病，甚至失去認知自己存在的價值。」李博文指出，當人們因社會化、都市化而在同一個點上不斷重複，便失去了多元視角的可能性，而李明學的作品正欲打破這樣的慣性思考，如作品〈盲點〉，看似是被踩扁熄滅的菸蒂，卻實為電池，並看似隨意地丟在展場地板上，讓觀眾體驗真實與慣性間的衝擊。

又如作品〈圈圈叉叉〉看似只是畫布上打叉的圖樣，但李明學卻在畫框側另畫上極為寫實的一枝鉛筆，「強迫人們看過去忽略的畫的四周，另一方面，看似是真實的一枝筆，實則是畫出來的。」

作品〈無名〉則是在影視常使用的綠屏前擺上飲料，邀請觀眾只要在綠屏前拍照就可以把飲料帶走；〈隱形詩篇〉則是將M＆M巧克力熱溶於牆面並任由人工色素的糖衣滴落，展期間也不排除昆蟲會將巧克力搬移，類似行為藝術的互動呈現，亦是希望觀眾檢視日常生活的慣性。

「任何行業都需要刺激發想的能力，也許去咖啡店可以做的不是喝咖啡！」李博文指出，李明學藉著藝術作品希望反轉當代人思考，某層面而言，對於陷入憂鬱經驗、活在過去的人，不啻提供了轉換視角著眼未來的可能，李博文表示，藝術家以幽默的手法重新閱讀生活中的尋常元素，亦是藝術在當代的療癒力。

(旺報 )