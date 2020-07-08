台南社大老屋修繕講師林志學，示範如何以邊角料打造小木家具。（台南社大提供／李宜杰台南傳真）

長期關注友善環境的台南社區大學，將於12日下午3時至5時半，於台南市立文化中心假日廣場舉辦第39期「教與學博覽會：與地球共好學習節」。活動當天將設置「友善地球生活實驗區」，展示綠屋頂、老街陽台綠美化景觀、太陽能雨水蒐集、修繕學及未來生活研究室等體驗課程，也將搭配「人生雜學區」、「手藝療癒區」及「防疫健康區」，宣導正向健康新生活。

在台南社大開設「我的小花園」的老師李武昌，致力推廣綠屋頂營造，他利用大成校區屋頂，以2年時間規畫設計，並選擇容易養護的多肉植栽，讓學員動手營造，發展出兼顧景觀又不須過多照料成本的節能方式，適合社區推廣。

太陽能節能教師林元笠，則從氣候變遷大環境變化著手，於台南社大開設節能種子教師培訓、家用太陽能獨立系統及雨水回收設計實務，他認為，在能源緊縮的今日，如何利用綠能平衡環境與生活，是未來必修的生活學。

講師林俊成則關注廢棄物汙染議題，在社大規畫居家修繕課程，宣揚「只要可以修，就不用買」理念，帶動學員修理舊家電、水電。他強調，從生活中調整消費習慣，才是降低掩埋場需求的最佳方法。

另一門廣受學員喜愛的老屋修繕課程，講師林志學則以「邊角料也可打造老屋特色」為主軸，以再生循環概念，透過雙手打造風格，甚至讓學員們組成「修繕者同好會」，走入社區，帶動更多人重視資源再利用。

台南社大表示，學習節當天，社大師生將籌畫了動靜態學習成果展，並於現場設計「學習任意門」闖關活動，讓參與者找到自己喜歡的課程，搶先體驗近50門課程，歡迎市民前來參加。

(中時 )