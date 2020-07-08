美式賣場好市多物美價廉，許多民眾都喜歡到那尋找美食，一名網友在臉書上抱怨，自己到好事多買了一款日式烏龍麵，但煮了卻發現糊糊的，讓她直呼，「這是我在好市多買過最最雷的東西」。沒想到，底下網友看過之後洗版留言，「是你不會煮」。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》裡貼出一張照片，她抱怨，在好市多買了兩份烏龍麵，但煮了就倒掉，「什麼爛糊糊的東西啊，原本對於日本生產的頗有信心，這產品真慘」，更直言這是她在好市多買過最雷的東西。

原PO嫌這款麵很雷。(摘自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》)

雖然文章引來了不少網友討論，但有內行人看到照片後就指出原PO料理方式不對，「好市多賣的烏龍麵有二種，一種是冷凍的、一種是冷藏的。樓主發文的這款是冷藏的！冷藏的！冷藏的！拿去冷凍之後再退冰就鳥掉了」、「這個是熟麵了，所以湯頭+料都煮好差不多時再放入」、「冷凍後再煮就gg了」。

(中時電子報)