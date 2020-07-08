國民黨行動中常會今天移師到南投舉行，據悉，黨代表十分關切高雄市議長與市長補選選情，黨主席江啟臣回應，議長寶座一定要搶下，市長選舉要打得漂亮，還透露他曾在前議長許崑源靈堂前發誓，一定會保住議長寶座，否則他沒臉再當黨主席。

高雄市議長補選在即，國民黨經假投票後推出資深議員「阿姑」曾麗燕出戰，引發現任副議長陸淑美系統不滿，宣布退出黨團運作，議長補選茶壺風暴愈演愈烈。國民黨行動中常會今天到南投舉行，黨代表也關切議長與市長補選選情。

黨主席江啟臣回應，不要再說國民黨沒有下去幫李眉蓁，已經幫得很認真，他上週末南下高雄替李眉蓁輔選，接下來還要陪同李眉蓁掃市場，盡量安排各項輔選行程，立法院黨團與台北也有其他事情要忙，當然不會整天在高雄。

對於高雄市議員陳麗娜、吳利成紛紛遞出退出黨團聲明運作聲明，為藍營團結再添變數，江啟臣則透露，他在許崑源靈堂前發誓，一定會守住議長，否則他沒臉再當黨主席，發誓當下，許妻林絲娛也在旁邊。

行動中常會的目的要和黨代表溝通改委會提出的初步結論，有黨代表也關心兩岸新論述，江啟臣說，前總統馬英九已說，沒有一中各表就沒有九二共識，中共必須先搞清楚這一點，也就是國民黨並沒有拋棄九二共識。

至於黃復興黨部更名為退伍軍人委員會，黃復興黨部主委臧幼俠說明，黃復興只是一個代號，正名後實質內容並沒有改變。

此外，黨副祕書長柯志恩談及黨費從200元調漲為500元時，她強調，可想成每天捐給國民黨1元，就可以繳到500元了，行管會主委邱大展則解釋，捐作公益的黨產是目前不能動的錢。

(中時 )