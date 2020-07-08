湖北黃梅縣滑坡區域呈倒V字型，直擊救援現場

受特大暴雨影響，7月8日凌晨4時許，湖北黃梅縣內發生滑坡，導致5戶共9名村民遭活埋，經積極搶救後，於傍晚救出一名81歲老婆婆。黃梅縣內多處出現漫堤、決口險情，當地救災部門與解放軍緊急出動數百人攜救援裝備積極搶救被圍困民眾。

據《人民日報》報導，湖北黃梅縣大河鎮袁山村3組突發山體滑坡，導致5戶9名群眾被埋。目前該村其他40多名村民已轉移到安全地帶，救援隊在現場積極搶救被埋群眾。

報導說，到下午4時，發現3被埋村民位置，其中有一人測到有生命體徵，隨後將一名81歲的老婆婆從廢墟中救出，老婆婆被抬上救護車送往醫院急救，醫生稱其生命體徵比較平穩。

而受持續暴雨影響，湖北黃梅縣除山體滑坡外，其所屬大河鎮、濯港鎮、蔡山鎮等地也出現漫堤、決口險情。解放軍中部戰區緊急出動300餘人，攜帶衝鋒舟、橡皮舟、土木工具等救援裝備前往救援。其中桂壩村考田河發生漫堤險情，造成村民被困。

現場視頻可以看到，漫堤後的洪水已經淹到村莊內部分民房，一些隘口處水流湍急，樹木被沖倒。目前，對受困群眾的轉移工作正在進行。

報導表示，湖北省政府於7時18分接到袁山村山體滑坡救援報告後，指示要積極科學施救，全力搶救被埋群眾，同時迅速成立前方工作組趕往現場指導救援，並緊急調派2架直升機執行航空應急救援任務，另有1架直升機在機場待命。

(中時電子報)